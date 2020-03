"Aube" ("Morgendämmerung") von Cécile Périn (1877-1959)

Verborgen ruft ein Vogel, durch klare Luft so rein

Es tagt, der Himmel zeigt ein Blau so samtig fein

Der erste Vogel wach, sein Lied an Kraft gewinnt

So hör! Der Garten ist erwartungsvoll gesinnt

So hör! Nun hier ein Nest erwacht und dort ein Nest

Ein Tschilpen voller Kraft die keine Ruhe lässt

Wer ist es denn der rief an diesem Morgen früh?

Wie Aprikosen reif der Himmel rötlich glüht

Wer ist es denn der rief ? Egal! Egal! Es sang!

Der Morgen schön, ein Bild / vom ew‘gen Sommer lang

Vom ersten Vogelsang im Februar bis in den Mai.