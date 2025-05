Der "Kinderchor Buntgemischt und Farbenfroh“ präsentiert das Musical Felicitas Kunterbunt am 19. und 20. April, jeweils um 17:30 Uhr, in der Stadthalle Kleve. Eintritt 5,- Euro

Die Dauer des Musicals ist ca. 1,5 Stunden. Aufgrund dieser Länge und des Inhalts ist es geeignet für Kinder ab dem Vorschulalter.

Reservierung bitte per E-Mail an stephanbillen@gmx.net. Weitere Infos gibt es auf buntgemischtundfarbenfroh.de.

In einer Spielzeugtruhe wohnen Puppen und Kuscheltiere friedlich zusammen, bis eines Tages eine neue Mitbewohnerin auftaucht: Felicitas! Die Neue wird schnell ausgegrenzt, weil sie bunt und schrill und eine Fremde ist. Felicitas‘ Versuche, in ihrem neuen Heim Freunde zu finden, scheitern an Arroganz, Angst und Missgunst der anderen. Da greift Rabador, der große Zauberer, ins Geschehen ein. Er versperrt die Truhe und damit das Zuhause aller mit einem magischen Zauberschloss. Bald wird klar, dass der passende Schlüssel nicht im Kinderzimmer zu finden ist. Und so begeben sich Felicitas und Franz Findig der Detektiv mit Hilfe eines Zauberbuchs auf eine Reise um die Welt, um von jedem Kontinent der Erde ein Stück für den geheimnisvollen Schlüssel zusammen zu tragen.

Auf ihrem musikalischen Abenteuer begegnen sie wilden Piraten, stolzen Indianern, einem weisen Drachen und anderen. Aber ob sie erkennen können, dass nur gemeinsames Handeln und ehrliche Freundschaft sie zum Ziel führen werden?