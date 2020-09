Der Künstler Joseph Beuys wird mit zu den Gründern der grünen Partei gezählt. Eine besondere Freude war da der Besuch im Museum Schloss Moyland für die grüne Ratskandidatin und die Kandidaten aus Bedburg-Hau. Viele der Arbeiten von Beuys haben bekanntlich hier eine Heimat gefunden. Die Verwaltungsdirektorin Julia Niggemann begrüßte am Freitag von Bündnis90/Die Grünen im Museum: Anne Frahm, Heinz Seitz, Walter Hoffmann und Alfred Derks. Sie interessierten sich für die Entwicklung von Museum und Park und die Pläne für die nächsten Jahre. Frau Niggemanns Ziel ist es, dass Moyland wieder die Beachtung findet, die es verdient. Dazu gehören natürlich beachtenswerte Ausstellungen aber auch ein neues Konzept für den Park. Den Grünen war an dieser Stelle wichtig, dass die geplanten Veränderungen auch eine ökologische Handschrift tragen. Für eine erfolgreiche Arbeit wird sicher die Tatsache beitragen, dass personell verantwortliche Positionen z.B. für den Park und auch für Veranstaltungen entstehen werden. Eine große Herausforderung ist auch die optimale Aufstellung der Gastronomie. Julia Niggemann, die erst seit einem Jahr die Geschicke des Museums leitet, diskutierte noch einige Ideen mit den Bedburg-Hauer Grünen. Dazu wird man weiter im Gespräch bleiben. Nicht zuletzt nutzte das Team die Gelegenheit, sich über die Situation im Infocenter der Gemeinde in Moyland zu informieren.

Pressemitteilung Bündnis 90/Die Grünen Bedburg-Hau