Christus + mansionem + benedicat

Als ich den neuen Segensspruch „20 C+M+B 22“ für den alten austauschte, fiel mir ein chinesisches Gedicht ein, das sich auf eine sehr ähnliche Sache bezieht. Es wird beim Wechsel des bürgerlichen Jahres zitiert, also am ersten Januar, ist eigentlich erst beim traditionellen Neujahr passend, das in 2022 am ersten Februar gefeiert wird. In dem Gedicht von Wang Anshi, einem Dichter aus der Song-Dynastie (1021 – 1086) heißt es (in der Übersetzung des Hamburger Leibniz-Konfuzius Instituts in Hannover):

爆竹聲中一歲除, 春風送暖入屠蘇。 千門萬戶曈曈日, 總把新桃換舊符。

Das alte Jahr vergeht im Getöse des Feuerwerks.

Eine Frühlingsbrise bringt Wärme, der Neujahrswein wird eingeschenkt.

Bei Tagesanbruch werden an den tausend Toren der zehntausend Familien

die neuen Spruchrollen aufgehängt.

Diese „Spruchrollen“ sind glücksverheißende Zeilen auf rotem Papier, die an beide Türpfosten gehängt oder geklebt werden. Literaten schreiben selber einen Zweizeiler, andere nehmen Gedrucktes für diese Gelegenheit. Die Schriftzeichen 换旧符 im Gedicht bedeuten wörtlich „den alten Talisman austauschen“: das Wort hat magische Wirkung, enthält also nicht eine Bitte, dass das Haus gesegnet sein möge, sondern bewirkt das Glück für dieses Jahr.