Wer oder was ist der Dicke Mönch von Hau, werden sich einige fragen?

Zunächst eine kleine Geschichte aus den Endfünfziger Jahren. Damals, ich war 7/8 Jahre alt, meine Mutter half zeitweise in der Gärtnerei Schneider an der Triftstraße aus und ich durfte sie oft dazu begleiten. Was man da alles lernen sehen konnte. Die große Dampfmaschine, ein Koloss der Pikiererde herstellte. Aussaat und Ernte. Die kleinen Pikiertöpfchen, die auch ich bepflanzen durfte. Und die gesellige Gemeinschaft. So gab es z.B. immer eine gemeinsame Brotzeit und bei dieser Brotzeit hörte ich zum ersten Mal vom Dicken Mönch. Erzählt wurde von einem Autounfall am Vortage der sich an der Kreuzung Querallee/Triftstraße, beim Dicken Mönch ereignet hatte. Dicker Mönch? Als Kind habe ich mir damals tatsächlich einen Dicken Mönch vorgestellt, so wie man ihn kennt mit Bierkrug in der Hand. Brachte es jedoch nicht zusammen, wie der Dicke in einen Unfall verwickelt sein sollte.

Lange vergessen, bis ich vor rd. 15 Jahren mal wieder in einem alten Buch herumstöberte. Dort fand ich folgenden Eintrag: Amts-Blatt der königlichen Regierung zu Düsseldorf aus dem Jahre 1839 - „In der Bürgermeisterei Materborn sind binnen Kurzem folgende drei Diebstähle an auf dem Felde zurückgebliebenen Ackergeräthschaften verübt worden. Gestohlen sind: 1. (...) ein angeschlossenes Pflugkolter mit dem Schlosse, der eiserne Pflughammer, der f.g.Halter mit dessen Ketten; 2. Dem Ackersmann Johann Ketelaer zu Hau von einem Stücke Landes an der Bülksteegschen Straße: ebenfalls der Halter mit dessen Ketten; 3. dem Ackersmann Heinrich Groenewald zu Hau von dessen Lande am dicken Mönch, wiederum der Halter mit dessen Ketten. Wer Auskunft über diese gefährlichen Entwendungen geben kann, wird ersucht, darüber sofort mir oder der nächststehenden Polizeibehörde Mittheilung zu machen. Cleve, den 17. Januar 1839. Der Ober-Prokurator Wessel“

Da war er, der Dicke Mönch und erinnerte mich, da war doch was. Ab nun kam mir der Dicke Mönch nicht mehr aus den Sinn und ich fing an richtig nachzuforschen.

Auf der Senhemschen Karte1 von 1650 fand ich in der Legende den Eintrag H. „Een Paelboem den Dicken Moenick“. Friedrich Gorissen2 schreibt dazu in „Historische Topographie der Stadt Kleve“: „Laendereye, so aus der Stadt Cleve gebouet werden“ nach Süden durch eine Linie abgegrenzt, die am Südende des Kermisdales beginnt, von dort zum Dicken Mönch, einem Grenzbaum an der Triftstraße..... Der Baum stand hart an der Kreuzung Triftstraße Querallee. Vgl. „Dicker Mönsch“." Leider fehlt dieser Abschnitt, weil Teile seines Manuskripts zu dem Buch „Historische Topographie der Stadt Kleve“ im Krieg verlorengegangen sind.

Der Dicke Mönch war also ein Grenzbaum an der Triftstraße, damals „Die Veh Steeg“ genannt, heute Kreuzung Triftstraße/Querallee.

Auch auf der Karte „Die Rodung von Kleve“, erstellt von Friedrich Gorissen, ist der Dicke Mönch = de Dikke Monnik eingezeichnet.

Im 14. Jh. erweiterte sich die Stadt Kleve nach Süden und die Neustadt wurde Hagsche Viertel (Quatier) genannt. Südlich davon die Stadtfeldmark-Hag. Ein Hag ist eine Einfriedung durch Hecken, Stangenholz, manchmal auch mit Wällen versehen zum Schutz vor eindringendem Vieh und wildlebenden Tieren, denn im Hag wurde Landbau betrieben. Die Südgrenze der Stadtfeldmark bildete die Linie Südende des Kermisdales (Flak genannt) über den Dicken Mönch, dem Brandpfahl, zum Hagelkreuz und dann den Bresserberg (Scholasterberg) hinauf. Für den Hag, die Stadtfeldmark, einschließlich der Bauernschaften Materborn und Reesput, war das Gericht, die Schöffen auf dem Hau zuständig, wobei es immer wieder zu Streitereien mit dem Klever Stadtgericht kam.

Der Dicke Mönch war also eine Landmarke, sehr wahrscheinlich ein Lindenbaum. Bäume, aber auch einfache Pfähle (Palungen) wurden seit dem Mittelalter sehr häufig zur Abgrenzung von Territorien gesetzt. So zum Beispiel auch entlang von Landwehren, in unserer Region zwischen dem Gocher/Geldrischen und Klevischen Herrschaftsgebiet. Am Landwehrdurchlass Sneppenbom ist auf der Karte „Geometrisches Verzeichnis von der sogenandten kleinen Heyde“3 1792 zu des Königs-Wald-Einfahrtshecken (heute Tannenbusch) eine Palung eingezeichnet. Auf der Karte auch ein sog. „Predigstuhl“ auch „Kersten Galg“ genannt, ein großer Buchenbaum auf einem Wall zum Reichswald hin.

Auch hier können wir erkennen, dass diese Landmarken manch merkwürdige Namen erhielten. Der Dicke Mönch, vielleicht abgeleitet vom Aussehen des Baumes, oder...? Etwas südlich des Dicken Mönches, gab es bereits im Mittelalter einen Weg (heute Waldstraße) Namens „Mönnikenpad“ später dann „Der Duiffeltse Strardt“ genannt. An diesem Mönnikenpad eine Hofstätte Nijklosterhof, der um 1700 umbenannt wurde in Beiershoff, den es heute noch gibt. Südlich vom Beyerhof (Beiershoff) zieht sich durch den Reichswald ein Tal, eine eiszeitliche Rinne, genannt das Ruppental. Dieses Tal mündet in das „Dieke Munik Thal“ (um 1810 Kartenaufnahme der Rheinlande, Tranchot-Karte) und dieses Tal verläuft unterhalb des Knollenberges auf das sog. „Versunkene Kloster“ zu. Das versunkene Kloster war jedoch kein Kloster, sondern ein römisches Kastell. Südlich vom „Versunkenen Kloster“ das Neu Kloster, heute das Gut Graefenthal und östlich die "Closter Huf", heute Reichwalde. Der Verlauf des Weges von Kleve zu dem ehem. röm. Kastell deutet auf einen uralten Weg hin, der auch heute noch in Teilen existiert. Unterhalb des ehem. röm. Kastells trägt der Weg heute noch den Namen „Dickmönchstalweg“.

Damit dürfte geklärt sein warum die Landmarke am südlichen Rand der Stadtfeldmark-Hag den Namen Dicke Mönch erhielt.