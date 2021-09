Die FILIERI BRÜDER Lino & Enrico - Italienische Livemusik im Gemeindezentrum Bedburg-Hau

Lino und Enrico aus Weeze, bekannt aus dem großen Finale "Das Supertalent 2014", wo sie leider nur den dritten Platz belegten, verzauberten am vergangenen Freitag die Gäste von Alfio´s Eiscafé & Pizzeria Sicilia mit einem Open-Air-Auftritt am Klosterplatz. Dieter Bohlen damals "das beste Duo der Welt", natürlich nach Modern Talking. Bruce Darnell: „Es war nicht gut, nicht super gut, es war einfach mega, mega, mega gut.“

Und, eine mega, mega, mega gute Idee von Alfio, Lino und Enrico nach Bedburg-Hau zu holen. Wir nehmen Alfio beim Wort: Es wird nicht das letzte Event sein. Im nächsten Jahr möchte er was ganz großes aufziehen.

Seit Jahren ist das Eiscafé und die Pizzeria, vormals Luigi, heute Alfio Arcidiacono am Klosterplatz der belebende Punkt im Gemeindezentrum Bedburg-Hau. Vor allem nach Geschäftsschluss, ansonsten herrscht tote Hose. Ist es das, was ein Gemeindezentrum ausmacht, was sich Bedburg-Hauer wünschen? Ja!

