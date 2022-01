Frühlingstag, gedichtet aus dem Stegreif von Ch’eng Hao (1032-1085)

雲淡風輕近午天,

傍花隨柳過前川。

時人不識余心樂,

將謂偷閒學少年。

Yún dàn fēng qīng jìn wǔ tiān, bàng huā suí liǔguò qiánchuān.

Shí rén bù shí yúxīnlè, jiāng wèi tōuxián xué shàonián

Ein Wolkenschleiher, Wind nur leicht / der Sonne höchster Stand

Den Weiden folgend, Blüten nah / ich geh am Wasserrand

Den Leuten völlig unbekannt / die Freude die ich fühl‘

Und einer denkt „er schwänzt“ so wie / von Schülern ist bekannt

Ich fand dieses Gedicht in dem Buch "Poems from China" des Autors Wong Man; herausgegeben in1950. Die Widmung lautet: "Dedicated to international understanding", ein schöner Gedanke.

Seine Übertragung lautet:

"Noontide of fleecy cloud and gentle breeze,

In quest of leaf and blossom far I strolled,

Not knowing my heart's joy the passer-by

Thought I was playing truant like a child."

Ch'eng Hao war ein konfuzinischer Gelehrter, der, so Wong Man, nie seine Beherrschung verlor.