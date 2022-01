Heute, 17. Januar 2022, der 1.000.059 Art's Birthday

Der französische Fluxus-Künstler Robert Filliou (* 17. Jan. 1926 in † 2. Dez. 1987) legte zu seinem Geburtstag, am 17. Januar 1963, diesen Tag als Aktionstag (Hommage an die Kunst) fest. Der Tag soll die Präsenz der Kunst im täglichen Leben würdigen. Da „jeder Mensch ein Künstler“, legte Filliou den ersten Art's Birthday auf eine Million Jahre vor 1963 fest. Dachte er dabei an unsere Ahnen? Zum Art's Birthday signierte Filliou seine Glückwünsche mit "Geboren 999.963 n.K .(nach der Kunst)",mit den Wünschen, dass es an diesem Tag rund um den Erdball internationale Schulferien, bezahlten Urlaub und spontane Festlichkeiten und Belustigungen geben soll.