War Norbert von Xanten der Eremit Joachim von Bedburg?

Eine Vielzahl an Chroniken berichten, dass ein gewisser Eremit Joachim auf einer Anhöhe, die den Namen Joachimsberg erhielt, im Dickicht eine Klause errichtete.1 Graf Ludolf von Cleve (Ludolph, Luyff) soll an genau dieser Stelle ein Gelübde erfüllt und im Jahr 780 ein Bethaus errichtet haben, dass er jeden Tag besuchte. Ludolf verstarb dort im Jahre 790. Einige Chronisten weisen jedoch darauf hin, dass es sich um eine Sage handelt. So sind auch bis ins 11te Jh. die Grafen von Cleve nicht nachweisbar. Der erste nachweisbare Graf von Cleve war Dietrich I. (comes Thiedericus de Cleve) * um 1070; † vor 1120. So lässt sich auch die Schwanenburg archäologisch grob um 1100 einordnen und der älteste schriftliche Namensbeleg der Grafen findet man in einer Urkunde von 1092. Demnach kann man davon ausgehen, dass alles was nach dem 11ten Jh. aufgeschrieben wurde auch den Tatsachen entspricht, alles davor dem Reich der Sagen anzusiedeln ist.

Graf Arnold I. von Cleve (* um 1100; † 20. Februar 1147) stiftete um 1130 das Kloster Bedburg, das die Regeln des Prämonstratenser-Ordens annahm. Der Orden wurde von Norbert von Xanten gegründet.

Die Geschichte bzw. die Sage um den Eremit Joachim und Ludolf von Cleve und der belegbaren Geschichte um Norbert von Xanten (* um 1080, in Gennep oder Xanten; † 6. Juni 1134) weisen starke Ähnlichkeiten auf.

Ludolf von Cleve soll der Sage nach auf einer Jagd im Reichswald (der Wald bedeckte damals auch Bedburg-Hau) in einen Sumpf geraten sein. Er hatte sein Gefolge verloren und sank immer tiefer in den Sumpf ein. Er gelobte bei Rettung ein Bethaus zu bauen und wurde durch einen Jüngling aus der Lebensgefahr befreit. Er erfüllte sein Gelübde auf dem Joachimsberg der von nun an den Namen Betberg trug.2

Norbert von Xanten wandte sich von seinem bisherigen weltlichten Leben als Karrierekleriker ab nachdem er im Jahre 1115 auf dem Ritt zum Hochadligen Damenstift Vreden sein Bekehrungserlebnis hatte, ein Blitz schlug neben ihm ein und riss ihn zu Boden. Er wählte die Lebensform eines Eremiten und zog aber auch als Wanderprediger umher. Seine Einsiedelei befand sich auf dem Fürstenberg bei Xanten. Er wurde zum Stifter des Prämonstratenserordens und war von 1126 bis 1134 Erzbischof von Magdeburg.3

Das nun ausgerechnet in Bedburg ein Prämonstratenser-Kloster durch Graf Dietrich I. von Cleve und Norbert von Xanten gegründet wurde beruht zum einen auf die Vorgeschichte, Sage um den Eremit Joachim und dem "echten Eremit" Norbert, und zum anderen, weil die Grafen von Gennep und Cleve sich gut kannten und auch ein verwandtschaftliches Verhältnis bestand.

Norbert von Xanten war der Sohn von Graf Heribert von Gennep.4 Ein Gottfried von Steenhuis, Enkel von Freyherr von der Horst aus dem Clever Grafengeschlecht, heiratete 1135 Elisabeth von Gennep, Tochter vom Grafen von Gennep. Ludolf, Sohn von Gottfried wird in Cleve auf einem Tunier, ausgerichtet von Graf Dietrich von Cleve, von seinem Vetter Wilhelm von Gennep 1160 erstochen.5 Mehr zu Haus Horst/Freyherr von der Horst/Gottfried von Steenhuis hier klicken

Als um 1130 das Prämonstratenser-Kloster Bedburg durch Graf Dietrich I. von Cleve und Norbert von Xanten gegründet wurde bestand also ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen den Grafschaften und demnach auch zu Norbert von Xanten. Mit der Sage aus dem Jahr 780 um den Eremit Joachim/Graf Ludolf von Cleve und dem Leben von Norbert von Xanten (von Gennep) war es schon fast zwingend, dass ein Prämonstratenser-Kloster in Bedburg gegründet wurde.

Mehr über Norbert von Xanten:

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Norbert_von_Xanten.htm

Quellennachweis:

Bild - Autor Wolfgang Sauber, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Lizenz lizenziert https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

1Niederrheinischer Geschichtsfreund: 1879u.v.a. mehr ....

2Geschichte des Herzogthums Cleve, F. Char, 1845 u.v.a. mehr ....

3Das Erzbistum Köln. Archidiakonat von Xanten. Teil 1, Wilhelm Classen u.v.a. mehr ....

4Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, 1855, u.v.a. mehr ....

5Geschichte der Kölnischen, Julischen und Bergischen Geschlechter , Band 1, 1848 - Anton Fahne von Roland