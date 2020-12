10 Müllsäcke im Wald abladen - welch eine Heldentat

Wieviel Energie steckt dahinter?

In großen Abfallsäcken Müll verpacken – sonst könnte ja der Wagen verdreckt werden – um nicht gesehen zu werden – im Dunkeln, Nachts – in einen Wald fahren – den Müll abladen – schlechtes Gewissen - wenn überhaupt vorhanden. Welch eine Heldentat?!

In großen Abfallsäcken Müll verpacken – sonst könnte ja der Wagen verdreckt werden - zur Müllstation nach Moyland fahren - Null Risiko - kostenlos den Müll abgeben - mit gutem Gefühl. Wie uncool, eher etwas für Loser?!

Kleine Waldparzelle, Uedemer Straße, Bedburg-Hau