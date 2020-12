7-Tage-Inzidenz Bedburg-Hau auf 223 gestiegen

Der RKI-Präsident Lothar Wieler richtete heute einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung: "Ich bitte Sie eindringlich, die Tage zwischen den Jahren in Ruhe, in kleinstem Familienkreis zu verbringen. Reisen sie nicht, vermeiden sie alle nicht notwendigen Kontakte." Es ständen uns noch schwere Wochen bevor - "Wir sollten sie nicht noch schwerer machen."

Wir sollten den eindringlichen Appell von Lothar Wieler ernst nehmen. Auch in Bedburg-Hau sind die Indexfälle in den letzten Tagen stark angestiegen.

In Bedburg-Hau wurden seit Coronauabruch 215 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen festgestellt. Das sind 1,65 % von rd. 13.000 Einwohnern in Bedburg-Hau. Für heute meldete das Kreisgesundheitsamt einen Anstieg von 10 Infektionen/24h.

Das RKI geht von einer Infektions-Dunkelziffer um den Faktor vier bis sechs aus. Dies würde für Bedburg-Hau bedeuten, dass bis zu 10 Prozent bereits infiziert wurden.

Die 7-Tage-Inzidenz in Bedburg-Hau liegt am Dienstag 22.12. 2020 bei 223, am Vortag bei 161

7-Tage-Inzidenz Kreis Kleve Dienstag 22.12. 2020 bei 128,7, am Vortag bei 127,1