Der Bedburg-Hauer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen lädt auch in diesem Jahr wieder zur Öko-Radtour durch die Gemeinde ein.

Start: Samstag, 28. August, 13 Uhr am Rathaus.

Auf einer Strecke von rund 20 Kilometern wird es Haltepunkte geben, an denen viel Wissenswertes zu den Ortsteilen vermittelt wird. An der Veranstaltung nimmt auch Friederike Janitza teil, die Bundestagskandidatin der Grünen im Kreis Kleve.

Die Tour endet gegen 16 Uhr mit einem Imbiss in Till.

Als Corona-Schutzmaßnahme ist es u.a. erforderlich, dass alle Teilnehmer nachweislich geimpft, getestet oder genesen sind und sich per E-Mail anmelden unter info@gruene-bedburg-hau.de