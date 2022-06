Diese Frage stellte ich bereits am 8. März. Wobei das „kalt duschen“ nicht so ganz ernst gemeint war, denn es muss ja nicht direkt kalt sein, aber kürzer duschen wäre schon hilfreich. Mehrfach täglich duschen sollte auf jeden Fall out sein und eigentlich kann das duschen auch mal ausfallen.

Und denken wir auch daran, dass diejenigen, die heute schon ihre Heizkosten/Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können, die ihr Auto zur Arbeit benutzen müssen, auf die Solidargemeinschaft angewiesen sind, von unserem Sparverhalten profitieren können, indem wir die Energie nicht noch mehr verknappen und damit verteuern. Der Bund muss natürlich diesen Personenkreis unterstützen, mit Direkthilfen, jedoch nicht mit der „Gießkanne“ wie beim Sprit, denn es gibt sehr viele in unserem Land denen höhere Energiepreise am A…. vorbei geht.

Und denken wir nicht zuletzt an die vielen Menschen in der Ukraine, die kein Wasser, keinen Strom, keine Infrastruktur, keine Lebensmittel und keine Unterkunft mehr haben!

Wenn wir alle, in allen möglichen Bereichen, alles Mögliche ausschöpfen um Energie einzusparen, kommen wir auch gut über den Winter. Wenn nicht, kommen wir Privathaushalten noch gut über den Winter, doch unsere Wirtschaft wird es hart treffen und somit auch uns allen.

BIST DU BEREIT ... ?