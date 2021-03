LVR-Klinik Bedburg-Hau setzt sich weiter für die Förderung von Medizinstudierenden ein „LVR-Klinik-START“ vergibt Stipendien von 600 Euro monatlich - Bewerbungen sind noch bis Ende April möglich.

Bedburg-Hau. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) setzt sein 2012 gestartetes Stipendienprogramm „LVR-Klinik-START“ auch in diesem Jahr fort. Inzwischen konnten 190 Medizinstudierende aus dem Rheinland gefördert werden. Von dem Stipendium werden in diesem Jahr erneut 25 Medizinstudenten profitieren, die sich für Psychiatrie interessieren und bereits ihr Physikum abgeschlossen haben. Es können erstmalig auch Studierende daran teilnehmen, die einen Bezug zum Rheinland haben, aber nicht direkt hier studieren. Der LVR möchte sie für den Klinikverbund gewinnen, zu dem neun Fachkliniken für Psychiatrie gehören, darunter auch die LVR-Klinik Bedburg-Hau.

„Wir bieten den angehenden Medizinerinnen und Medizinern ein Stipendium auf Darlehensbasis mit einer finanziellen Förderung von 600 Euro pro Monat“, erklärt Anita Tönnesen-Schlack, Ärztliche Direktorin der LVR-Klinik Bedburg-Hau. „Diese finanzielle Unterstützung ermöglicht die volle Konzentration auf das Studium im klinischen Abschnitt. Sie endet mit dem Studienabschluss beziehungsweise spätestens nach vier Jahren. Arbeiten die Geförderten im Anschluss an das Stipendium an einer LVR-Klinik, übernimmt diese Klinik die Rückzahlung“, so die Ärztliche Direktorin. „Die Unterstützung beschränkt sich jedoch nicht nur aufs Finanzielle. „Uns ist es auch wichtig, den angehenden Medizinerinnen und Medizinern bereits während des Studiums praktische Einblicke in das vielfältige Arbeitsfeld der Psychiatrie im Rheinland zu ermöglichen“, bekräftigt die Ärztliche Leiterin der Klinik, die sich schon seit Jahren für eine gute Weiterbildung des klinischen Personals engagiert. Im Anschluss an ihr Studium haben die Stipendiaten gute Chancen, an einer LVR-Klinik eingestellt zu werden.

Bis zum 30. April 2021 können sich Studierende bewerben, entweder per E-Mail (stipendium@lvr.de) oder per Post (Landschaftsverband Rheinland, Dezernat 8, 50663 Köln). Weitere Informationen zum LVR-Stipendienprogramm gibt es im Internet unter www.stipendium.lvr.de oder telefonisch unter 0221 809-6651.