Jannik Berbalk - in Sachen Kriegerdenkmal, AfD-NRW Parteitag, Rechtsextremistische Anfeindungen und Fridays for Future Kevelaer

Aufgrund der Überschlagung der aktuellen Ereignisse und der vielen Anfragen ist hier eine Übersicht der laufenden Projekte für die Presse und allen Interessierten:

Kriegsdenkmal in Kalkar– Rat verschiebt Entscheidung über meinen Bürgerantrag

Der Rat der Stadt Kalkar hat die Beratung über meinen Antrag und den der SPD Fraktion wegen der Corona Situation und dem vorherigen großen Interesse an der Ratssitzung, welcher im Vorfeld angemeldet wurde, vorerst verschoben . Ich habe bereits im Vorfeld mit einigen Fraktionen in Online-Meetings über meinen Antrag sprechen dürfen und bin über die vielen positive Rückmeldung von Fraktionen und BürgerInnen aus Kalkar überwältigt. Ich halte eine Verschiebung dieser Sitzung für großteils richtig, da dieses Thema Raum für Debatten braucht und in seiner Wichtigkeit eine gesonderte Rolle spielt. Dies ist insofern auch von Bedeutung, da man hier über die grundsätzliche Aufarbeitung von Krieg, Faschismus und Nazivergangenheit in Kalkardebattieren wird und muss. Ich werde weiterhin im Austausch mit den Fraktionen in Kalkar bleiben und hoffe, dass durch die Verschiebung der Tagesordnungspunkt in die nächste Sitzung eine notwendige Anerkennung erhält.

AfD-NRW Parteitag für die Aufstellung zur Bundestagswahl – Demo angemeldet

Die NRW-AfD hat nun offiziell mitgeteilt, dass sie am 27. und 28. Februar sowie am 6. und 7. Märzsich im Wunderland treffen wollen. Ich habe hierzu , wie auf Facebook bereits angekündigt, eine Demonstration bei der Polizei für den 27.2. angemeldet. Details werden im Vorfeld mit der Polizei abgesprochen, geplant ist jedoch wieder eine Kundgebung vor dem Kernwasserwunderland. Art und Dauer werden im Laufe der kommenden Woche veröffentlicht. Klar bleibt: Wir, Jung und Alt von Aufstehen gegen Rassismus Kreis Kleve, werden uns gegen Verschwörungstheorien, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Faschismus stellen , auch wenn dies bedeutet, dass wir stundenlang in der Kälte stehen werden. Der Zugang zum Impfzentrum , welches ebenfalls im Wunderland steht, soll nach Möglichkeit nicht von der Demonstration eingeschränkt werden.

Etwaige Gerüchte möchte ich hiermit nochmals ausräumen.

Anfeindungen und Bedrohungen von Rechts

Bereits im Vorfeld der Vorbereitung gegen den AfD-Bundesparteitag sind bei mir unschöne Mailsund Nachrichten eingegangen. Konkret geht es um Beleidigungen und Bedrohungen im Zusammenhang mit meiner Rolle als Organisator und Sprachrohr gegen Rechts und für Fridays for Future im Kreis Kleve. Auch die öffentliche Stellungnahme auf Facebook gegen den AfD NRW Parteitag und der Bürgerantrag an den Rat der Stadt Kalkar führten teilweise zu einem privaten Spam an Hassmails und Anfeindungen. Hierzu möchte ich jetzt das erste Mal in der Öffentlichkeit Stellung nehmen. Seit 2019 engagiere ich mich politisch und musste seitdem immer wieder unsachliche und teilweise bedrohliche Nachrichten über mich ergehen lassen. Das ein damals gerade 20 Jahre junger Umweltaktivist eine solche Anfeindung, besonders von Mitgliedern der AfD Kreis Kleve, erfährt spricht Bände über die Erwachsenen und Funktionäre dieser Partei. Noch dazu kommen jene, die sich abseits davon mit Profilbildern wie „Impfen macht Frei“ auf Facebook gegenüber mir äußern. Ich kann und werde diese Äußerung, welche meist von den Absendern als „Kritik“ und freie Meinungsäußerung gekennzeichnet werden, nicht annehmen. Alle, die mit mir bereits sachlich Zusammenarbeiten durften wissen, dass ich immer für konstruktive Kritik erreichbar bin und mit Freude einem Austausch von Argumenten zustimme. Bedrohungen und Anfeindungen wie:„dich werden wir noch an die Wand stellen“ oder „hoffentlich erwischt dich noch eine Kugel“ werden mich nicht daran hindern für die Werte des Grundgesetzes einzustehen.

Ich hatte weder vor zwei Jahren, noch habe ich jetzt Angst und werde mich nicht beirren lassen in meinen Tätigkeiten als Stellvertreter von Aufstehen gegen Rassismus und Fridays for Future am Niederrhein. Demonstrationen sind und bleiben ein unveräußerliches Recht der Demokratie und ich werde auch weiterhin mich gegen ein Aufleben von Populismus und Faschismus in Deutschland

stellen.

Fridays for Future Kevelaer – Internationaler Klimastreik am 19.3.

Wie bereits durchgesickert ist, wird am 19.3.2021 der nächste internationale Klimastreik vonFridays for Future stattfinden. Mit dabei ist auch der Kreis Kleve , darunter Kleve, Rees und Kevelaer sein, wo eine gemeinsame Stellungnahme der Ortsgruppen im Laufe der kommenden Woche erwartet wird. Fridays for Future Kevelaer wird dieses mal auf eine Kundgebung mit vielen TeilnehmerInnen verzichten und stattdessen eine symbolische Mahnwache vor dem Rathaus durchführen. Eine entsprechende Anmeldung ist bei der Polizei eingegangen. Es sollen dabei auch Wünsche und Forderungen der BürgerInnen von Kevelaer an den Bürgermeister übergeben werden.

Für weitere Informationen bitte ich jedoch um Geduld, da wir hier noch auf Zusagen warten – eswird eine entsprechende Pressemitteilung im Verlauf der nächste Woche geben. Bei Interesse kann man sich an fridaysforfuture.kevelaer@gmail,com wenden.

Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, erreichen Sie mich unter 0163 2014 947 an jedem Wochentag oder unter info@jannikberbalk.de