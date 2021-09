Kreis Kleve niedrigste Inzidenz in NRW

Mit einer Inzidenz von 28,1 liegt der Kreis Kleve positiv am Ende des NRW-Rankings.

Der Durchschnitt in NRW liegt bei knapp über 70. Für das gute Ergebnis könnte auch die Impfquote ausschlaggebend sein. In NRW liegt die Impfquote bei den Erstimpfungen bei rd. 72 Prozent, bei den Zweitimpfungen bei rd. 66 Prozent ( Quelle: RKI, BMG, Stand: 18.9.2021) Im Kreis Kleve liegt die Impfquote bei den Erstimpfungen bei rd. 80 Prozent, bei den Zweitimpfungen bei rd. 70 Prozent.

Der Kreis Kleve bietet bis zur landesweiten Schließung der Impfzentren Ende September weitere Tage für Corona-Schutzimpfungen ohne Terminvereinbarung an.

Dazu teilt der Kreis Kleve mit:

Diese finden in beiden Impfstellen statt.

Die Impfstelle Kalkar, am Wunderland / Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar, ist in der kommenden Woche wie folgt für terminlose Impfungen geöffnet:

Woche vom 20. bis 26. September: Montag bis Freitag, jeweils 14 bis 19 Uhr, sowie Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr.

Die Impfstelle Geldern, Mensa und Turnhalle der Sekundarschule Niederrhein, Anne-Frank-Straße 1, 47608 Geldern, ist in der kommenden Woche wie folgt für terminlose Impfungen geöffnet:

Woche vom 20. bis 26. September: Montag bis Sonntag, 14 bis 19 Uhr.

Bereits terminierte Impfungen finden auch darüber hinaus wie vereinbart statt.

Die Impfungen von 12- bis 15-Jährigen werden ebenfalls fortgesetzt. Im Gegensatz zu den Personen ab 16 Jahren sind die Impfungen für die 12- bis 15-Jährigen ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung unter www.termine.impfzentrum-kreis-kleve.de möglich. Die Impfungen werden nach ausführlichen Aufklärungsgesprächen von einem Arzt wahrgenommen. Daher kann es zu Wartezeiten kommen.

Verfügbare Termine gibt es täglich in Kalkar sowie montags, dienstags, samstags und sonntags in Geldern. Diese sind im Buchungsportal einsehbar. Zudem gibt es auf den Internetseiten des Kreises Kleve Informationen, welche Unterlagen mitgebracht werden müssen und wer das Kind begleiten muss: https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich5/impfungen-fuer-jugendliche-zwischen-12-und-15-jahren/

Der Kreis Kleve wird regelmäßig über die weiteren Öffnungszeiten des Impfzentrums informieren. Das Land NRW schließt die Impfzentren planmäßig Ende September. Die Impfungen werden dort bis zum 30. September fortgeführt.

Wichtig: Impflinge, die noch bis 30. September das Impfzentrum für eine Erstimpfung aufsuchen, müssen sich ihre Zweitimpfung selbst in einer der Arztpraxen organisieren.