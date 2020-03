Lokalkompass: „Erreichte-Leser-Zähler“ zählt rückwärts!!!

Seit gestern Abend zählt bei mir der „Erreichte-Leser-Zähler“ rückwärts.

Man schaut ja zwangsläufig, wenn man seine Startseite öffnet, auf den „Erreichte-Leser-Zähler“. So hatte ich gestern am späten Nachmittag einen Stand von rd. 1.041.800; am späten Abend waren es rd. 1.042.200. Heute Morgen dann 1.041.872; eine halbe Stunde später 1.041.860 und eine weitere halbe Stunde später nur noch 1.041.603; nur 5 Min. später, 10:43 Uhr, sogar nur 1.041.015. Vom letzten Stand machte ich einen Screenshot, s. Bild 1. Um 13:13 Uhr waren es 1.040.912, Screenshot, s. Bild 2. 14:58 Uhr 1.040.462, s. Bild 3.

Nach Rücksprache mit Jens Steinmann, soll ich in den nächsten Tagen weiter beobachten und mit Screenshots dokumentieren. Die Aussicht, das Gogol was feststellen könne und die Aussicht auf Erfolg, schätzt Jens als nicht sehr hoch ein.