13. Januar 2020 - Vor - Vor - Frühling

Nun sind wir bereits Mitte Januar dort, wo wir 2019 erst Mitte Februar waren. Und Mitte Februar 2019 war der Vor-Frühling auch schon 4 Wochen zu früh.

Der Dezember 2019 war mit einer Temperatur um 5 Grad, um 2,5 Grad wärmer als der langjährige Mittelwert. Und der Januar wird dem in nichts nachstehen. Ein wirklicher Wintereinbruch ist nicht in Sicht. Und traut man den Langzeitprognosen wird uns der Februar auch kaum die Kalte Schulter zeigen.

So steht die Natur nicht nur durch zwei heiße und trockene Sommer unter enormen Stress, sondern auch durch die viel zu warmen Winter.

Alle Bilder Bedburg-Hau 11/12. Januar 2020

