An einem Maitag mit Hagel

Ein Nebel der nicht weichen will / nimmt Mai die ganze Kraft

Die Sonne zeigt sich selten nur / das Wetter rüpelhaft

Was Früchte bringen will am Baum / geschlossen hält es sich

Der Widerstand gen Hagelsturz / der alles an sich rafft

Hagel? Eine niederländische Zeitung berichtet am 28. August 1875: „Te Bedburg aan den Beneden-Rijn zijn twee kinderen door hagelslag gedood; er vielen steenen van 1/4 pond zwaarte. Op sommige plaatsen lagen zij 2 a 3 voet hoog”.