Die Rotbuche (Fagus sylvatica) ist Baum des Jahres 2022.

Um einem weit verbreiteten Missverständnis gleich zuvorzukommen: Die Rotbuche ist nicht die Buche mit den roten Blättern, die in Parks und größeren Gärten oft zu sehen ist. Dieser auffällige Baum ist die Blutbuche.

Zum Tag des Baumes pflanzt der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen drei Exemplare der Rotbuche im Gemeindegebiet von Bedburg-Hau. Das möchten die Grünen sehr gerne auf privaten Grundstücken oder Firmengeländen tun. Bis zum 19. April kann man sich mit einer E-Mail an post47551@web.de um einen Baum für sein Grundstück bewerben.

Diese Bäume sind unkompliziert und pflegeleicht. Sie können sowohl auf sonnigen, als auch an schattigen Standorten sehr gut wachsen.

Gepflanzt werden die jungen Rotbuchen am 24. April, einen Tag vor dem Tag des Baumes.