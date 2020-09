Die Binsenschmuckzikade (Cicadella viridis) auch Grüne Zwergzikade genannt, kommt in ganz Europa, Asien und Nordafrika vor. Meist in, oder in der Nähe von Feuchtgebieten. Das Weibchen wird bis zu 9 mm groß und besitzt eine grüne Flügeldecke (Bilder), das Männchen 7-8 mm mit einer blauen Flügeldecke. Die Zikade ernährt sich von Pflanzensäften. Man findet sie von Mai bis Oktober.

Die Larven überwintern im Eistadium.

Bilder: 19. September 2020, Garten

Strauchzirpe - Zikade (Fieberiella floriiseptentrionalis) hier klicken

Blutzikade (Cercopidae) hier klicken

Fliegen-Käferzikade (Issus muscaeformis) hier klicken