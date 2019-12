Chimonanthus praecox, zu Weihnachten

Andere Blüten, aber der gleiche Text wie im letzten Jahr:

"Es blüht schon im Garten, und nicht einmal zu früh! Nach dem chinesischen Schriftzeichen zu urteilen blühte dieser Strauch, Chimonanthus praecox, Chinesischer Winterblüte, tatsächlich auf den Tag genau, nämlich am 25. Dezember. Es werden zwar auch einige andere Zeichen verwendet, aber das Schriftzeichen das die Japaner gebrauchen für den Strauch der bei ihnen Roobai heißt und in China Lámei, 臘, gibt ein Opferfest an, das drei Tage nach dem Wintersonnenwende gefeiert wurde, was in diesem Jahr, 2018, dem 25. Dezember entsprach.

In einem Buch aus 1772, einer Übersetzung des berühmten Buches von Carl von Linné, steht unter „Frühe Kelchblume“: Robai kämpf. „Bey dieser Art kommen die Blumen im Frühjahre vor den Blättern zum Vorschein. Kämpfer hat diesen Strauch in Japan wahrgenommen, wohin er von Nanquin aus China gebracht worden, und der Schönheit willen in den Gärten gezogen wird.“"