Der Käfer mit dem Brett vorm Kopf

Der Balkenschröter (Dorcus parallelipipedus) ist die einzige Art seiner Gattung in Deutschland aus der Familie der Schröter. Zu dieser Familie zählt auch der Hirschkäfer (Lucanus cervus).

Die Entwicklung der Larven ähneln der des Hirschkäfers. Sie entwickeln sich in morschem Holz (Baumstümpfen) mit Vorliebe in Laubwäldern und zum fertigen Käfer dauert es bis zu 3 Jahren.

Der Oberkiefer des Männchens ist sehr breit und daher der Name "Balken"schröter. Beim Weibchen ist dieser Balken sehr schmal. Das Weibchen ist größer als das Männchen, es wird bis zu 32 mm groß.

Die Käfer ernähren sich von Baumsäften, überwiegend von Eichen. Man findet sie von Mai bis Juli.

Da der Lebensraum des Balkenschröters immer geringer wird ist er in einigen Bundesländern schon selten geworden und steht dort auf der Roten Liste der bedrohten Arten.

Bilder: Juli 2020, LVR-Klinik-Wald u. Garten