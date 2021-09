Die Gräserblattwespe (Selandria serva), auch Getreideblattwespe genannt, ist eine Blattwespe aus der Familie der Echten Blattwespen (Tenthredinidae).

Die Wespe ernährt sich von Pollen und Nektar; die Larven von den Blättern verschiedener Gräser und Binsen und auch von Getreidepflanzen. Deshalb gilt sie, bzw. die Larven, als Getreideschädling. Man findet sie auf Wiesen, an Waldrändern, in Gärten und in Getreidefeldern. Sie ist in Europa, Asien und Nordamerika verbreitet.

Die Wespe wird zwischen 6 bis 8 mm groß, sie fliegt in zwei Generationen von Juni bis Oktober.

Bilder: 30. August 2021, Garten