Diese süße kleine Meise

suchte eine Einflugschneise

in unser Vogelfutterhaus;

denn hier kennt sie sich bestens aus.

Doch aufgescheucht durch einen Sperber -

für Vögel ein tödlicher Spielverderber -

knallte sie in panischer Flucht,

vor's Küchenfenster, mit voller Wucht,

und fiel zu Boden wie ein Stein -

sie wird doch nicht gestorben sein?

Kalt und leblos lag sie dort.

Ich nahm mich ihrer an sofort.

Mit beiden Händen sanft umschlossen,

hat sie die helfende Wärme genossen.

Etwas Zeit hat sie gebraucht,

wurd' immer wieder angehaucht,

bis sie, zu ihrem und meinem Glück

den Weg in's Leben fand zurück.

Zum Dank hinterließ sie dann galant

ein kleines Häufchen in meiner Hand!

Jetzt frisst sie wieder wie ein Mäuschen,

mit all' den andern im Futterhäuschen.

Satt und glücklich, voller Ruh'

knipst sie mir dann ein "Äugsken" zu!