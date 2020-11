Eine einzige Dattelpflaume (Kaki-Frucht, Sharon-Frucht)

Am ganzen Dattelpflaumenbaum / nur eine reife Frucht

Nach allem Anschein trug er nicht / als ich ihn mal besucht

Von vielen Schirmen abgeschirmt / in grün und dann in rot

November hat erst aufgeklärt / durch seine Blätterflucht

... und hier eine berühmte Darstellung von Dattelpflaumen.