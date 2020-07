Grüne Langbeinfliege (Poecilobothrus nobilitatus)

Weltweit gibt es rd. 5.000 Langbeinfliegen-Arten, in Europa rd. 2.600 und in Deutschland rd. 250 Arten.

Die Grüne Langbeinfliege wird max. 7 mm groß. Man findet sie in den Sommermonaten an Gewässern feuchten Wiesen, aber auch im Garten an Teichen.

Das Weibchen legt ihre Eier in unter der Rinde von Bäumen, Schilfgewebe, selten auch im Wasser ab. Die Larven leben räuberisch wie die Fliegen von anderen Insekten und deren Larven. Die Verpuppung findet in einem seidenen Kokon statt, der mit einer langen Atemröhre versehen ist.

Der Körper der Fliege ist bunt und schillert metallisch. Auffallend sind die großen Facettenaugen mit rötlicher bis grünlicher Färbung.

Die Fliege kann wie ein Wasserläufer über Wasser gehen.

Bilder: 17. Juli 2020, Garten