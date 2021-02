Ist denn schon April?

Heute, 24. Februar fand ich auf einer Rasenfläche das Wildkraut Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), auch Männertreu oder Wildes Vergissmeinnicht genannt, in voller Blüte.

Die Blütezeit liegt zwischen April und Juli, je nach Milieubedingungen aber auch erst ab Mai bis August.

So früh wie in diesem Jahr habe ich ihn noch nie gesehen. An geschützten sonnigen Stellen kann man ihn schon mal Mitte März entdecken.