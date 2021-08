Keine nette Fliege

Das schöne Aussehen, die schönen grünen Augen täuschen. Ihr Name - Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) aus der Familie der Bohrfliegen. Die kleine Fliege, nur 4 bis 8 mm groß, legt in unreifen Nüssen, mit Vorliebe in Walnüssen, pro Nuss bis zu 15 Eier ab. Die Larven fressen vom Fruchtfleisch und was übrig bleibt verfault.

Sie ist ein Einwanderer aus Nordamerika und wurde erstmals 1980 in der Schweiz festgestellt, in Süddeutschland erstmals 2004 und in Norddeutschland 2013.

Ihr schönes Aussehen lädt ein zum Fotografieren, doch das lässt sie nicht gerne zu, man kommt nie nah genug ran.

Bilder: Juli/August 2021, Garten