Hörte ich letztens: „Klimawandel ist mir egal, ich hab Klima im Auto“. Das sollte wohl ein Witz sein.

Angesichts schwindender Straßenbäume macht das jedoch Sinn?!

In den letzten Tagen wurden an der B 57 zwischen Hasselt und Moyland mehrere geschädigte Straßenbäume gefällt. Weitere Bäume die bereits deutliche Dürreschäden, lichte Baumkronen und Totholz zeigen, wie auf den Bildern zu sehen, werden noch folgen. Auf Nachpflanzungen wird man vergeblich hoffen. Zu aufwendig ist es mittlerweile Neuanpflanzungen regelmäßig zu wässern. Es wird nicht mehr lange dauern bis die B 57 baumfrei sein wird.

Immer weniger Straßenbäume bedeutet: Die Straßen werden lichter und auch heißer. Die Beschattung fehlt und auch die Baum-Biodiversität wird rapide abnehmen. Heißer Straßenbelag bedeutet auch, dass die Straßenbeläge weicher werden und sich schneller abnutzen. Und das bedeutet wiederum, dass die Investitionen für die Instandhaltungen steigen werden. Diese Kosten werden jedoch nur ein Promillebruchteil von dem sein, was uns der menschengemachte Klimawandel kosten wird. Die Corona-Shutdown-Kosten sind dagegen nur Portokasse.

Es hat doch letzte Tage geregnet. Ja, es waren 32 mm hier in Hasselt und das reicht mal gerade für den Oberboden. Darunter, bis in 1,8 m Tiefe, herrscht nach Auskunft vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung immer eine extreme Dürre, nicht nur für unsere Region, sondern für ganz Deutschland.