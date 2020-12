LVR-Forensik-Eiche

Diese Eiche habe ich mir ausgesucht, stellvertretend für die Waldparzelle, die für einen Forensikneubau gerodet wurde. Diese stattliche Eiche wurde auch gefällt, obwohl sie nicht auf der Waldparzelle, sondern auf der andern Straßenseite an der Ecke Waldweg – Brückenweg stand. Auf einer Fläche von rd. 18.000 qm wurden rd. 1.000 gesunde Bäume, überwiegend Buchen und Eichen, gefällt.

Mit einem Mitstreiter gegen die Bauvorhaben im Nordteil des Klinikgeländes, wo der Wald nach der vorliegenden Planung auch gerodet werden soll, konnte ich die Eiche bevor sie gefällt wurde vermessen. Sie hatte einen Umfang in 1 Meter Höhe von 4,10 Meter.

Zu dem, was jetzt in der LVR-Klinik geschieht und was noch geschehen soll, fallen mir die Verse von Frank Torhoff ein, die er vor 35 Jahren zu einer Kastanie schrieb. Damals wurde ein Gutshof der LVR-Klinik abgerissen, er und eine 100 jährige Kastanie mussten im dem wirtschaftlichen Rausch weichen. Heute, 35 Jahre später, sollen im Nordteil der LVR-Klinik denkmalgeschützte Häuser weichen und der Wald zu einem Baugebiet umgewandelt werden. Nichts hat man dazu gelernt, im Gegenteil, schlimmer geht´s nicht mehr.



Unsere Kastanie

Du, Baum, ich schäme mich...

„An jenem Tag wächst

aus dem Baumstumpf Isais

ein Reis hervor,

ein junger Trieb

aus seinen Wurzeln

bringt Frucht.“

„Die alte Kastanie

nahe der Kirche

muss fallen!“

sagen sie.

„Es ist so geplant.“

sagen sie.

„Unsere Planung ist göttlich!“

meinen sie,

machttrunken torkelnd im

wirtschaftlichen Rausch

ohne Rücksicht

ohne Achtung

vor Alter und

göttlicher Schöpfung,

nicht bereit,

einen kleinen Umweg

zu planen

in ihrer blinden

Engstirnigkeit!

Sie gehen

über Leichen,

auch Baumleichen,

aus falscher Angst

vor Prestigeverlust,

konfus unchristlich

unnatürlich mit Zahlen jonglierend.

Sie tauschen einen

Kastanienbaum gegen Babelbeten

und machen das Geschäft...

Wie bitter ist die Machtlosigkeit,

die ich auf der Zunge spüre

und im Herzen

gegenüber jenen, die

ehrwürdige Bäume fällen lassen,

die hundert Jahre geblüht,

Früchte getragen haben...

gegenüber jenen,

die Bäume fällen lassen,

tief verwurzelt in dem Staub,

aus dem wir sind und

zu dem wir werden...,

gegenüber jenen,

die ohne Gefühl

Bäume fällen lassen,

die sich strecken in

den Himmel

Grün der Hoffnung

mit Himmelskontakt...!

Machtlosigkeit gegenüber jenen,

die stattdessen Steinmauern errichten

auf Sand.

Hoffnung gibt uns nur

In der Schrift jener „Reis“

Aus dem Baumstumpf, der

Hoffentlich übrigbleibt...

Scham empfinde ich vor

Dir, oh Gott, dass ich

Nur leise schreie!

Die einzige Hoffnung

Gibt mir die Schrift:

„Er schlägt den Gewalttätigen

mit dem Stock seines Wortes

und tötet den Schuldigen mit

dem Hauch seines Mundes!“

So kann ich nur noch,

weil sie ihre Scheinmacht missbrauchten,

eine Rose als Zeichen der Liebe

auf ihren Stumpf legen!

Das werde ich tun!

Wer noch außer mir?