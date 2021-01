Meine Freunde, die Bäume in Bedburg-Hau... Die Buche am Voltaireweg

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen sammelt Bäume auf der Grünen- Facebook-Seite und fordert dazu auf, bemerkenswerte Bäume in der Gemeinde zu suchen und darüber zu berichten.

Die Buche (Fagus sylvatica) am Voltaireweg, an der Torfkuhl auf der Landwehr stehend, ist ein Highlight für jeden Naturfreund. Obwohl schon lange abgestorben ein Segen für Insekten und andere Lebewesen, und auch deshalb noch als Naturdenkmal ausgewiesen. Im Landschaftsplan Kreis Kleve steht dazu: Aufgrund ihres Erscheinungsbildes, ihrer Größe und ihres Alters ist sie vor allem dendrologisch wertvoll und aufgrund der Wegrandlage auch für das ‘Naturerleben’ von hoher Bedeutung.

Die Buche hat eine Stammumfang von 470 cm und sollte damit ein Alter von 250 – 280 Jahren erreicht haben.

Die Gäste der Buche von Rudolf Baumbach (1840 – 1905)

Mietegäste vier im Haus

Hat die alte Buche.

Tief im Keller wohnt die Maus,

Nagt am Hungertuche.

Stolz auf seinen roten Rock

Und gesparten Samen

sitzt ein Protz im ersten Stock;

Eichhorn ist sein Namen.

Weiter oben hat der Specht

Seine Werkstatt liegen,

Hackt und zimmert kunstgerecht,

Daß die Späne fliegen.

Auf dem Wipfel im Geäst

Pfeift ein winzig kleiner

Musikante froh im Nest.

Miete zahlt nicht einer.

