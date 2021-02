Meine Freunde, die Bäume in Bedburg-Hau... Die Linden rund um die Elisabeth-Kirche

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen sammelt Bäume auf der Grünen- Facebook-Seite und fordert dazu auf, bemerkenswerte Bäume in der Gemeinde zu suchen und darüber zu berichten.

Vor 200 Jahren wurde Louisendorf, benannt nach Königin Louise (1776–1810), gegründet. Die Königin verstarb im Alter von 34 Jahren und ihr zu Ehren wurden mittig auf dem Louisenplatz 34 Eichen in zwei Kreisen angepflanzt. Die Eichen wurden beim Bau der St.-Elisabeth-Kirche 1860 gefällt und durch 34 Linden ersetzt, die ebenfalls in zwei Kreisen angeordnet wurden.

Die Linden (Tilia platyphyllos) haben heute einen Stammumfang um die 230 cm. Sie sind laut Landschaftsplan Kreis Kleve besonders geschützt.

