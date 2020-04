Picknickkäfer (Glischrochilus quadrisignatus)

Der kleine Käfer, 4 - 8 mm groß, ernährt sich von reifen oder beschädigten Früchten und Baumsaft von Ahorn und Eiche. Er überwintert unter Rinden oder in Pflanzenüberesten. Die Larven ernähren sich von verrottendem Pflanzenmaterial. Der Käfer ist ein Einwanderer aus Nordamerika, der nachweislich nach dem 2.WK, 1948 mit der Berliner Luftbrücke zu uns kam und sich mittlerweile in ganz Mitteleuropa angesiedelt hat.

Was für ein Zufall: Heute beim Radausflug machte ich eine Pause, ein Picknick und der Käfer namens Picknickkäfer setzte sich auf mein Hemd. Und tatsächlich daher stammt auch sein Name. In der Literatur wird beschrieben, dass der Name „Picknickkäfer“ eine Übertragung aus dem engl. Sprachraum ist - „picnic beetle“ und sich dadurch erklärt, dass er häufig beim Picknick im Freien anfliegt. Haha ... da hat er Pech gehabt, denn ich hatte kein Obst bei mir - er war dann auch schnell wieder weg

Bilder: 5. April 2020 Bedburg-Hau am Waldrand.