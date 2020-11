Rose "Old Blush"

Diese Rose, genannt „Old Blush“, ist eine chinesische Rose die bevor sie nach Europa kam Jahrhunderte lang in China gezüchtet wurde. In 1752 wurde sie in Schweden bekannt, 1759 in England. Es soll diese zierliche Rose gewesen sein, die der Ire Thomas Moore im Jahr 1805 zu seinem Gedicht „‘Tis the last rose of Summer“ inspirierte. Dass diese Rose damals im Park wo der Dichter verweilte die letzte der blühenden Rosen gewesen sein sollte, mag stimmen: die damals bekannten Rosen verblühten früher.

Dass jedoch ihr Verblühen das wirkliche Ende des Sommers angekündigt habe, glaube ich nicht. Mit dem Verwelken dieser Rose wird eher die dunkle Phase des Lebens eingeleitet, eben Herbst und Winter. Ein Hinweis darauf, dass genau diese Rose gemeint war, liefern die Zeilen im Gedicht: „No flower of her kindred / No rosebud, is nigh / To reflect back her blushes”. Es gibt keine andre Blüte oder Rosenknospe in der Nähe die auf ihre Röte Röte zeigt. Oder anders: „auf ihr Erröten errötet“. Der Dichter erwähnt hier ein zwischenmenschliches Phänomen.

Das Rotwerden eines Andren spiegelt sich („reflect back“) oft im eigenen Gefühl, wie auch andere Gefühlsregungen „gespiegelt“ werden können, zum Beispiel Lächeln oder Schmerz. Aber es gibt, so sagt der Dichter, kein Gegenüber das Gleiches empfindet, das mitfühlt. Diese eine Rosenblüte ist so allein wie das Ich des Gedichts. Gesungen nach einer alten Harfenmelodie gehört das Lied zum Repertoire vieler Sänger und Sängerinnen.

'Tis the last rose of summer,

Left blooming alone;

All her lovely companions

Are faded and gone;

No flower of her kindred,

No rose-bud is nigh,

To reflect back her blushes*)

Or give sigh for sigh!

I'll not leave thee, thou lone one.

To pine on the stem;

Since the lovely are sleeping,

Go, sleep thou with them;

Thus kindly I scatter

Thy leaves o'er the bed,

Where thy mates of the garden

Lie scentless and dead.

So soon may I follow,

When friendships decay,

And from love's shining circle

The gems drop away!

When true hearts lie withered,

And fond ones are flown,

Oh! who would inhabit

This bleak world alone?

*) blush, auf Niederländisch: blozen. Als “blos“ in der gleichen Sprache, neben der Farbe die durch Erröten hervorgebracht wird auch: die natürlich Farbe im Gesicht: „de blos der jeugd, der gezondheid“.