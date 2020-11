Waldzustandsbericht NRW 2020

Die diesjährige Waldzustandserhebung für Nordrhein-Westfalen liefert die schlechtesten Werte seit Beginn der Erhebung im Jahr 1984. So Ursula Heinen-Esser Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie veröffentlichte in der vergangenen Woche den Waldzustandsbericht 2020.

Hier Auszüge aus dem Bericht:

Der Anteil der deutlich verlichteten Bäume ist seit dem letzten Jahr um 2 Prozent gestiegen und liegt bei 44 Prozent, dem schlechtesten Wert seit Einführung der Erhebung im Jahr 1984 (Siehe dazu Grafik). Die nun im dritten Jahr in Folge vorliegenden extremen Witterungsbedingungen haben dazu geführt, dass sich die Situation für die Waldbäume nicht verbessert hat. Sie litten auch in diesem Jahr an Wasser- und Hitzestress.

Am stärksten ist in Nordrhein-Westfalen die Fichte von der Trockenheit betroffen, da die Witterung die seit 2018 anhaltende Vermehrung der Fichtenborkenkäfer nicht bremsen konnte.

Auch die Buche reagierte in diesem Jahr deutlich auf die anhaltende Trockenheit. Die seit dem Jahr 2018 auftretenden Schäden konnten sich in den betroffenen Buchenbeständen weiter ausdehnen.

Die Eiche konnte sich in diesem Jahr trotz der anhaltenden Dauerbelastungen durch Wasserstress, Pilzbefall und Hitze leicht erholen. Der mittlere Blattverlust sinkt von 32,6 Prozent im Vorjahr auf 29,0 Prozent.

Der langjährige Mittelwert der Absterberate über alle Baumarten lag bis 2018 bei 0,21 Prozent. Die Jahreswerte schwankten zwischen 0,07 Prozent und 0,44 Prozent. Im Jahr 2019 lag die über alle Baumarten gemittelte Absterberate bei 2,4 Prozent, war demnach, bezogen auf das langjährige Mittel, um den Faktor 10 erhöht.

