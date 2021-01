Was leistet ein Hektar Wald?

An der Schautafel (Veröffentlicht von der deutschen Forstwirtschaft) ist an einem 100 x 100 Meter großen Waldstück anschaulich verdeutlicht, dass der Wald eine Vielzahl von Funktionen erfüllt. Der Wald leistet nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern auch für unsere Gesellschaft Herausragendes. Es lohnt sich, diese vielfältigen Funktionen einmal genauer zu betrachten. Anhand eines ein Hektar großen „Durchschnittswaldes“ soll dies dargestellt werden.

Dieses Waldstück bindet jährlich ca. 4,6 Tonnen klimaschädliches CO₂ in Holz, Humus und Mineralboden und entlastet damit die Atmosphäre. CO2 gilt als eines der stärksten Treibhausgase.

Gleichzeitig produzierte er 15 – 20 Tonnen Sauerstoff. Sauerstoff ist für den Menschen lebensnotwendig. Jede unserer Zellen ist auf die Versorgung mit Sauerstoff angewiesen.

Pro Hektar filtert das Waldstück jährlich bis zu 50 Tonnen Ruß und Staub aus der Atmosphäre.

Je nach Standort übernehmen Wälder Schutzfunktionen, die für Mensch und Umwelt von großer Bedeutung sind. Für viele Tier-, Pflanzen- und Pilzarten ist der Wald der Lebensraum, der ihnen Nahrung, Wohnung und Schutz bietet.

Zu den bedeutendsten Wohlfahrtswirkungen des Waldes gehört seine Fähigkeit, Wasser zu speichern und zu reinigen. Im Wald versickertes und durch den Boden gefiltertes Wasser ist sauerstoffreich, sauber und als Trinkwasser hervorragend geeignet.

Desweiteren gleicht der Wald tägliche und jährliche Temperaturschwankungen aus und erhöht die Luftfeuchtigkeit. Da das Waldklima durch die geringere Sonneneinstrahlung und die höhere Luftfeuchte geprägt ist, sind die Lufttemperaturen im Sommer dort niedriger als im Freien.

Auch für die Erholung und Freizeit spielt der Wald eine herausgehobene Rolle.

Alle diese wichtigen Funktionen für Mensch und Klima gehen mit jedem Verlust von Waldflächen verloren.