Zwei Welten (2)

Diese streunende Katze hat es auf unsere Hauskatze abgesehen. Gibt die weiße Schönheit sich sonst im Garten scheu und unterwürfig wird sie eine Furie wenn sie unsere häuslich gewordene, ehemalige Mäusefängerin eines Milchwirtschaftshofes auch nur in der Ferne sieht. Unsere kann eigentlich nur in Begleitung hinausgehen, weil unter jedem Strauch die Teufelin im Anschlag liegen kann. So klein und zierlich sie auch ist, ihr Opfer, das zweimal schwerer ist, kann sie rum jagen wie sie will.