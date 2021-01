Ausgleich Waldrodung für die neue-Forensik nicht in Bedburg-Hau

Wer sich Hoffnung gemacht hatte, dass ein Ausgleich für die gerodete Waldparzelle auf dem Gelände der denkmalgeschützten LVR-Klinik, in Bedburg-Hau geschaffen wird, muss herbe enttäuscht werden. Der Wald ist für Bedburg-Hau Geschichte für immer für die Bedburg-Hauer verloren. Der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich soll in rd. 100 Kilometer Luftlinie von uns geschaffen werden. Unverständlich, warum sich die Gemeindeverwaltung und Politik nicht dagegen wehren!

So kann es auch passieren, wenn die Planung zum Klinik-Nordteil durchkommt, dass der dafür vorgeschriebene Ausgleich nicht in Bedburg-Hau verwirklicht wird. Die dann Eigentümer des Geländes können die erforderlichen Ausgleiche irgendwo verwirklichen, wo es für sie am günstigsten ist.

Der Ausgleich für die vor kurzem gerodete Waldparzelle soll zwischen Münster und Senden, nahe der Ortschaft Amelsbüren geschaffen werden. Dort liegt die forensische Klinik Münster-Amelsbüren der Alexianderbrüder, eine 2013 gegründete Stiftung (Alexianer Münster GmbH und Alexianer Werkstätten GmbH).

Wie schön für die Amelsbürener und Alexianderbrüder. Wir Bedburg-Hauer bekommen dafür einen schändlichen Ausblick von der Ost-West-Achse (Buchenallee) aus, auf hohe Sicherheitszäune und einen Zweckneubau in mitten eines Denkmals. Damit ist die endgültige Vernichtung des jahrhundertealten Klinikwaldes eingeläutet.