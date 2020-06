Bebauungsplan Klinik-Nord: Bahnstraße und Horionstraße (Part 3)

Die Bahnstraße, von der Horionstraße bis zur Klinik-Verwaltung, ist farblich und mit einem "P" versehen als Privatstraße ausgewiesen. Hier sind 5 große Baufenster gegenüber den "Ärztehäusern" eingezeichnet. Diese Fläche ist das einzige Fläche, die man nicht als Wald bezeichnen kann, auf ihr stehen einzelnstehende Bäume und Büsche, also Park. Auf dieser Fläche gab es auch vor dem Bau der Rheinischen Provinzial-Heil-und Pflegeanstalt keinen Wald.

An der Horionstraße, zwischen der Ärztevilla Bahnstraße1 und den Garagen an der Horionstraße, ist ein Baufenster von 75 m mal 13 m großes Baufenfenster eingezeichnet. Reihenhäuser? Ob das Haus Horionstraße 40 erhalten bleibt ist der Planung nicht zu entnehmen.

Direkt an den Garagen anschließend ein Baufenster von 20 mal 15 m. Die Erschließung scheint vonm Nördlichen Rundweg aus zu erfolgen.

Der grün eingezeichnete Bereich hinder den Ärztehäusern bis zum Nördlichen Rundweg sool als Fläche für Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern dienen, obwohl auf dieser Fläche bereits ein Waldbestand besteht. Siehe dazu: hier klicken

In Part 4 wird die Teilfläche (allgemeines Wohngebiet) aus dem Bebauungsplan Nördlicher Rundweg vorgestellt.