Bebauungsplan Klinik-Nord: Keine Offenlage, keine Bürgerbeteiligung

Leider wurde heute in der örtlichen Presse mitgeteilt, dass es zum Bebauungsplanentwurf LVR-Klinik-Nord nach dem Beschluss in der letzten Ratssitzung eine Offenlage geben wird und die Bürger sich informieren und ihre Meinung kundtun können. Doch der Beschluss beinhaltet keine Bürgerbeteiligung im klassischen Sinn, auch wenn dies mit "Bürger- und Behördenbeteiligung" betitelt wird, sondern nur um eine Bekanntmachung der Planung, ohne dass der Bürger seine Anregungen und Bedenken schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bringen kann.

Die Vertretungsberechtigten zum Bürgerbegehren "Kein Waldsterben per Ratsbeschluss" möchten die örtliche Presse darauf aufmerksam machen.

Dieses Schreiben an die Presse:

Wir, die Vertretungsberechtigten für das Bürgerbegehren "Kein Waldsterben per Ratsbeschluss" möchten die Presse darauf aufmerksam machen, das die im Beschluss gefasste "Bürger- und Behördenbeteiligung" keine Offenlage darstellt. Es handelt sich lediglich um eine Bekanntmachung und der Bürger hat auch keine Möglichkeit die Unterlagen seine Anregungen und Bedenken schriftlich oder mündlich zur Niederschrift zu bringen. Leider wird nun suggeriert, dass es jetzt eine Bürgerbeteiligung gibt. Wir möchten die Presse bitten das den Sachverhalt klar zu stellen.

Der Beschluss lautete:

Der Rat beschließt…, die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3, 4 und 4a BauGB i.V. mit § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung wie folgt durchzuführen:

Hinweis auf Bekanntmachung in den üblichen Zeitungen sowie anschließender Aushang der Bekanntmachung im Info-Kasten am Rathaus und Einstellung dieser auf der Internet-Seite der Gemeinde sowie Veröffentlichung des Vorentwurfes mit Begründung im Internet für die Dauer von vier Wochen.

Den o. a. Paragraphen ist dies auch genauso zu entnehmen, es handelt sich nur um eine Bekanntmachung und nicht um eine Bürgerbeteiligung im klassischen Sinn.

Die Vertretungsberechtigten

Günter van Meegen, Verena Welbers, Theo Janßen