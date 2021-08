Bedburg-Hau: Bürgerbeteiligung zur Planung im Gemeindezentrum jetzt online

Hier geht es zur Vorstellung der Planung durch Bürgermeister Stephan Reinders: klicken

Hier zu dem vorläufigen Plan, vorgestellt durch das Architektenbüro Völling: klicken

Hier zum Kontaktformular für die Bürgerbeteiligung: klicken

Bürgermeister Stephan Reinders: "Die hier als Entwurf vorliegende Planung sieht die Errichtung von zwei Fachmärkten wie auch die eines weiteren Discountergebäudes vor. Zusätzlich sollen ca. 25 teilweise öffentlich geförderte Wohnungen und eine Bäckerei mit Cafébetrieb und möglicherweise auch Platz für eine Gastronomie entstehen. Da sich ein bereits ansässiger Fachmarkt vergrößern möchte, ist es für mich wichtig, einen Nachmieter für den frei gewordenen Einzelhandelsraum zu finden. Es soll kein Leerstand produziert werden. In der Präsentation wird als 2. Fachmarkt der Schuhfilialist Deichmann dargestellt. Ich möchte jedoch betonen, dass bezüglich einer Ansiedlung noch keine Verträge mit der Fa. Deichmann geschlossen wurden. Ziel ist es jedoch, dass ein Schuhfachmarkt ansässig wird."

Schaut man in die zeichnerischen Darstellungen, kann man auch konkreter werden. Namentlich sind dort aufgeführt: Bäckerei Reffeling, Rossmann (will also alten Standort verlassen), Netto und Deichmann.

Was mir spontan auffällt: Wo bleibt das Jugendzentrum „Lupe“?

Und: Schaut man auf die zeichnerische Darstellung "Städtebaulicher Entwurf", steht unten links, ganz klein "Errichtung eines Fachmarktcenters – Variante 4" Wo sind die anderen Varianten? Damit wird die Entscheidungsmöglichkeit im Rahmen einer Bürgerbeteiligung schon sehr stark eingeschränkt und es regt sich der Verdacht, dass mit den oben genannten Firmen schon alles "eingestielt" ist, sonst hätten sie sich auch nicht benennen lassen. Explizit dazu der Bürgermeister: „…noch keine Verträge mit der Fa. Deichmann geschlossen wurden.“ Und mit den anderen?

Siehe dazu auch meinen Bericht vom 12. August: hier klicken