Bedburg-Hau: Freie Demokraten befragten Bürger*Innen zur Neugestaltung des Gemeindezentrums

Anlass war der vor drei Wochen veröffentlichte Entwurf für die Errichtung eines Fachmarktcenters auf der Fläche des Hauptschulgeländes. Die Bedburg-Hauer Bürger*Innen wurden dazu im Rahmen einer Bürgerbeteiligung (ausschließlich online) aufgerufen, ihre Anregungen und Bedenken mitzuteilen. Leider wurden von der Gemeindeverwaltung keine Alternativplanungen, obwohl es sie gibt, vorgelegt. Zudem strotzt der Entwurf nur so von Fehlern, die mit dem Baugesetz nicht vereinbar sind, also so nicht verwirklicht werden kann. Mehr dazu: hier klicken

Die Freien Demokraten machten anhand von Planungsbildern auf diese Fehler aufmerksam und sammelten Meinungen (Fragebogen) zu der Planung bzw. was sich die Bürger*Innen für die Zukunft des Geländes vorstellen könnten. Zentrale Fragen waren u. a.: Wurde im Vorfeld frühzeitig und ausreichend informiert? Wurden die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtig? Brauchen wir einen weiteren Supermarkt im Gemeindezentrum? Muss zuerst ein neuer Standort für die „Lupe“ geschaffen werden, bevor das alte Gebäude eingerissen werden darf?

„Aus Sicht der Liberalen, wird dieses Projekt die Gemeinde für Jahrzehnte prägen und dazu sei die Meinung der Bürgerinnen und Bürger wichtig. Diese Bürgerbeteiligung darf jedoch nicht nur online-basiert ablaufen“, so Stephan Haupt, FDP-Landtagsabgeordneter und Ratsmitglied.

Die online-Bürgerbeteiligung läuft noch bis zum 30. September.

