Zur nächsten öffentlichen Mitgliederversammlung von Bündnis90 / Die Grünen lädt der Ortsverband in Bedburg-Hau ein. Vor allem der Informations- und Meinungsaustausch steht im Mittelpunkt. Interessante Themen gibt es genug, so z.B. die Entwicklung des Gemeindezentrums, aber auch die anstehende Landtagswahl in NRW.

Veranstaltungsort ist die Antoniterklause in Hau, An der Kirche 10.

Termin: Freitag, 15. Oktober um 19 Uhr.

Die aktuell dann geltenden Corona-Regeln sind zu beachten. Gäste werden gebeten, sich vorher per E-Mail anzumelden unter info@gruene-bedburg-hau.de .