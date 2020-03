Klimawandel und Klimaschutz wird in Bedburg-Hau gemäß dem Slogan „Bedburg-Hau... bedeutend anders“ auch bedeutend anders angegangen. Wald zu Bauland ist angesagt. Der grünen Lunge des Gemeindezentrums geht es an den Kragen. Gegenüber "Wald zu Bauland" stehen der Gemeinde Bedburg-Hau über 25 Hektar Bauland, reines Ackerland, laut Regionalplan Düsseldorf zur Verfügung.

Die Waldumwandlung wird nun in der nächsten Sitzung des Umwelt -Planungs- und Bauausschusses am 12. März durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht. So steht dann auch in der Begründung: „...sind die Verhandlungen zwischen privaten Investoren und Landschaftsverband Rheinland über den nördlichen Klinikteil soweit fortgeschritten, dass der Abschluss eines Kaufvertrages bevorsteht. Eine Bedingung des Kaufvertrages wird die Erstellung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes im Bereich des Nordteiles der Klinik sein, mit dem die städtebauliche Entwicklung gesteuert wird.“

Auch im südlichen Teil der LVR-Klinik wird ein rd. 3 ha großes Gelände entwaldet. Die Bäume stehen noch, werden jedoch, weil der Baubeginn in die 2. Hälfte 2020 fallen soll, außerhalb der erlaubten Fällzeit abgeholzt werden. Dies ist insoweit erlaubt, da es sich um Wald handelt. Zu der Planung siehe Rheinische Post hier klicken

In der Sitzung auch ein Antrag der SPD zur Verschönerung und Verbesserung der Aufenthaltsatmosphäre im Gemeindezentrum mit Blümchen hier und Blümchen dort. Dagegen ist nichts einzuwenden, doch die gleiche SPD steht auch für die Atmosphärenvernichtung Klinikwald, die Atmosphäre, das Klima vor Ort, das wir so dringend benötigen.

Das was durch die Vermarktung und Vernichtung des Klinikwaldes angerichtet wird, und es sind ja nicht nur die Bäume, sondern auch die Heimstatt von zahlreichen Pflanzen, Vögel und Fledermäuse, Kleintiere wie Eichhörnchen, Insekten aller Art, ist durch nichts auszugleichen. Die Klimabilanz Bedburg-Haus wird eine verheerende sein, die ihresgleichen sucht. Ade Insektenfreundlich Gemeinde Bedburg-Hau.