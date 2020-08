Bedburg-Hau: WAS IST IM RAT LOS? ...DAS!

Die letzte Ratssitzung vor der Kommunalwahl findet am 27. August, 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Till-Moyland statt.

Auf der Tagesordnung stehen u. a. folgende Punkte:

- Beratung und Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung /1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 27.532.310 € festgesetzt. Ein Minus von 2,02 Prozent (566.300 €). Der Gesamtbetrag der Aufwendungen wird auf 28.888.271 € festgesetzt. Ein Minus von 1,40 Prozent (399.900 €). Fehlbedarf 1.355.961 €.

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung einer interkommunalen Löscheinheit zwischen der Gemeinde Bedburg-Hau und der Stadt Kalkar. Dazu Abb. 2.

- Aus Hotel wird Pflegeeinrichtung -Änderung des Flächennutzungsplanes

Der Betreiber des in Till ansässigen Hotels in der Straße „Kloster 5“ beabsichtigt, einen Teil des Hotels in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung umzubauen. Dazu Abb. 3.

- Baumschutzsatzung - Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen

- Livestream aller Ratssitzungen - Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen

- Digitalisierung der Grundschulen in der Gemeinde Bedburg-Hau - Antrag der Fraktion SPD

- Errichtung von Fahrradstraßen im Gemeindegebiet - Antrag der Fraktion FDP

- Kinder- und Jugendparlament - Antrag der Fraktion FDP