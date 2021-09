Im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung, der am 9. September, 17 Uhr, im Rathaus tagt geht es u.a. um die Vorstellung von Starkregenereignissen anhand von Modellrechnungen. Die Modellrechnungen werden in der Sitzung vorgestellt.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist der Generalentwässerungsplan (GEP) für die Jahre 2021 bis 2032. „Der für die Jahre 2021 bis 2032 erstellte Generalentwässerungsplan wird durch das beauftragte Ingenieursbüro Kottowski in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung vorgestellt und erläutert. Des Weiteren sind die baulichen Maßnahmen, die sich aus dem GEP ergeben, ins Abwasserbeseitigungskonzept zu übernehmen."

Der Generalentwässerungsplan mit der Darstellung des Abwasserbeseitigungskonzept (Lageplan der Straßen) und Überflutungsberechnungen (für die Ortschaften) können hier eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

- Erweiterung des Lebensmitteldiscounters in der Ortschaft Hau

Antrag des NORMA-Lebensmitteldiscounters auf Vergrößerung seiner Verkaufsfläche von 900 m² auf 1.200 m².

- Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (Antrag der Grünen).