Die Gemeinde Bedburg-Hau erarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit der GeKomm GmbH - Gesellschaft für kommunale Infrastruktur - aus dem Osnabrücker Land ein ländliches Wegenetzkonzept zur Stärkung des kommunalen Außenbereichs. Ziel ist es, ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Wirtschaftswegenetz zu planen.

Das Konzept soll Handlungsoptionen für Investitionsentscheidungen und für die dauerhafte Unterhaltung der Wege aufzeigen. Das Vorhaben wird seitens der Bezirksregierung Düsseldorf mit Mitteln der Europäischen Gemeinschaft, des Bundes und des Landes zu 75% gefördert.

In einem ersten Schritt wurde in den vergangenen Monaten ein Konzept-Entwurf als Diskussionsgrundlage erarbeitet. Durch diesen Entwurf erhält die Gemeinde einen Überblick über den Zustand und eventuellen Sanierungsbedarf der Wege, aber auch darüber, ob Wege nicht mehr benötigt werden bzw. gar nicht mehr vorhanden sind.

Die Zwischenergebnisse sollen nun gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit weiterentwickelt werden.

Daher findet am 22.06.2022 von 18.00 bis 20.00 Uhr

eine Bürgerversammlung im Ratssaal der Gemeinde Bedburg-Hau (Rathausplatz

1, 47551 Bedburg-Hau) statt.

Im Anschluss an diesen Termin können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger

in die Planung einbringen und Kommentare

im Bürgerportal www.wirtschaftswegekonzept.de, per Brief in der Verwaltung oder als E-Mail bei anne.casprig@bedburg-hau.de einreichen.