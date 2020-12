Was soll im Gemeindezentrum von Bedburg-Hau im Bereich der früheren St. Markus Hauptschule passieren? Einzelhandel, Wohnraum, (Arzt-)Praxen, Büros, Café, Kneipe, Treffpunkt für Jung und/oder Alt oder doch weiter eine Schule? Darüber wird die Politik eine Entscheidung treffen müssen. Ebenso darüber, welches Einzelhandelssortiment wo in Bedburg-Hau angesiedelt werden soll. Auf Antrag der SPD und breiter Unterstützung von CDU, Grüne, FDP und Bürgermeister Stephan Reinders wurde die Durchführung einer Bürgerversammlung dazu beschlossen.



Derzeit berät die Politik noch über ein neues Einzelhandelskonzept. Das Konzept dient der gezielten Steuerung des Einzelhandels innerhalb der Gemeinde und schafft zugleich Voraussetzungen für eine Einzelhandelsentwicklung im Gemeindezentrum. Wenn zudem die frühere St. Markus Hauptschule in wenigen Monaten nicht mehr durch die Berufsschule genutzt wird und leer steht, besteht insbesondere die Aufgabe darin eine neue Perspektive hierfür zu entwickeln.

SPD-Antrag fraktionsübergreifend beschlossen

Darüber besteht grundsätzlich Einigkeit in der Politik. Ebenso darin, dass es sich um entwicklungsbedeutsame Planungen handelt, die die Einwohner nachhaltig berühren. Die SPD Bedburg-Hau argumentierte in der jüngsten Ratssitzung, dass die Bürger im Rahmen einer Bürgerversammlung transparent und umfänglich informiert werden und Gelegenheit zur Erörterung und Äußerung erhalten sollen. Dies stieß auf offene Ohren und so wurde der SPD-Antrag fraktionsübergreifend beschlossen. Die Bürgerversammlung zum Einzelhandelskonzept und Planungen im Gemeindezentrum soll nach Beendigung der coronabedingten Beschränkung durchgeführt werden.