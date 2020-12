Bereits ein Vierteljahrhundert ist Timo Güdden im Öffentlichen Dienst beschäftigt. Der gebürtige Klever und Wahl-Bedburg-Hauer Verwaltungsfachwirt begann seine Ausbildung in der Verwaltung der LVR-Klinik und arbeitete im Anschluss einige Jahre bei der Stadtverwaltung in Kleve, bevor er im Jahr 2001 in das Rathaus nach Bedburg-Hau wechselte.

„Ob im Ordnungsamt, als Standesbeamter oder im Kulturbereich – alle Aufgaben waren interessant und haben mir Freude gemacht“, so Güdden, der als Pressesprecher nun auch für die Personalverwaltung und Ratsarbeit zuständig ist. Der Jubilar erhielt Glückwünsche und eine Urkunde vom Bürgermeister Stephan Reinders, dem Kämmerer und Hauptamtsleiter Georg Fischer und vom Personalratsmitglied Karsten Menke.